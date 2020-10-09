В Харькове включат отопление несмотря на теплую погоду

Если горожане возмущаются масштабными разрытиями авторства харьковских тепловых сетей, которые разбросаны совершенно по всему городу, и отсутствием горячей воды в течение нескольких месяцев, то коммунальщики апеллируют: это не из-за проблем, а из-за достижений.

В этом году они заменили рекордное количество магистральных трубопроводов - 85 километров, говорят, такого со времен СССР не было. Практически везде работы завершены, осталось только зарыть ямы и благоустроить территорию. До холодов работы продлятся только на ХТЗ и на улице Гоголя, где много дефектов

Сергей Андреев, директор КП "Харьковские тепловые сети"

По Белгородскому спуску - работы там уже закончены, идет обратная засыпка каналов, трубопроводы уже связаны. И хочу подчеркнуть - по горячей воде, что, наверное, всех будет интересовать, если в прошлом году большие проблемы были связаны с тем, что было много дефектов, которые нужно было устранять, в этом году тоже были задержки по горячей воде, там, где большие перекладки, там есть задержки по горячей воде.

Сейчас, говорит Андреев, горячей воды нет еще в 400 домах. Но ее постепенно включают, в частности, в Слободском и Немышлянском районах, на Алексеевке и Павловом поле - там, где все лето продолжалась реконструкция.

При этом директор КП признает, что гарантировать, что в отопительный сезон не будет аварий, не может, ведь на сегодня изношенность системы составляет примерно 70%, а вот там, где провели реконструкцию, такую ​​гарантию дают.

Включить не только горячую воду, но и отопление в Харькове планируют уже со следующей среды - по графику. Весь город обещают подключить через две недели.

Андреев говорит, проблем с поставками газа нет, есть задолженность по взаиморасчетам и расчетам населения, теплая погода - также не помеха. Обещают не перегревать помещение, хотя, как это можно сделать при условии, что синоптики обещают днем ​​до +24, - не говорит.

Сергей Андреев, директор КП "Харьковские тепловые сети"

Отопительный сезон начинается с 15-го, независимо от того, какая температура на улице. Если температура на улице будет положительная, то мы будем регулировать подачу теплоносителей в зависимости от наружного воздуха, перетапливать никто не будет.

При этом в «ХТС» отметили, что решением национального регулятора тарифы на тепло и горячую воду для всех потребителей будут снижены уже с начала отопительного сезона. Правда, только на 4 процента.