«Харьковские тепловые сети» разыграли 34 миллиона в тендере с поставкой товара подсанкционной российской компании - СМИ

КП «Харьковские тепловые сети» Харьковского городского совета 12 мая по результатам тендера заказало ООО «Солли Плюс» грузовых автомобилей на 34 140 000 гривен. Об этом сообщается в системе «Прозорро» .

Как указывается, до конца года в Харьков поставят 24 оперативные ремонтные автомастерские производства украинского ООО «Грузоавтосервис» на шасси производства российского концерна «ГАЗ»:

- 12 штук ГАС-786 CFA на шасси Газон C41R13-60 4х2 с оборудованием, инструментами и т.д. по 1,66 - на 2,43 млн грн.

Как отмечают СМИ, в России такое шасси стоит от 2230000 рублей или 817 тысяч гривен.

- 2 штуки ГАС-788 CFA на шасси Газель A32R32-80 4х2 с инструментами и т.д. по 770 тысяч гривен. В России именно такое шасси стоит от 1680000 рублей или 616 тысяч гривен.

- 4 штуки ГАС-785 CFA на шасси Газель A32R33-60 4х2 с инструментами и т.д. по 720 тысяч гривен. В России такое шасси стоит от 1480000 рублей или 543 тысячи гривен.

- 6 штук ГАС-787 CFA на шасси Газель 27527-773 4х4 с инструментами и т.д. по 600 тыс грн. В России именно такое шасси стоит от 915 тысяч рублей или 335 тысяч гривен.

Ранее, 28 апреля 2017 года, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против ООО «Управляющая компания« Группа ГАЗ », ООО «Русские автобусы - Группа ГАЗ» и ООО «Павловский автомобильный завод» сроком на три года, а президент ввел это решение в действие 15 мая 2017 года.

«Это означало запрет покупать за бюджетные средства не только продукцию «ГАЗа», но и на то, что на ее базе собирают в Украине.

Например, школьные автобусы «Мечта», на которые в Харькове переделывают российские «ПАЗы».

Таким образом, если считать от даты решения СНБО Украины, то санкции всплыли на момент подписания нынешнего договора, а если от даты указа президента - то нет», - пишет издание «Наши Деньги».

Стоимость договора лишь на 4% ниже ожидаемой стоимости закупки в 35 540 000 гривен.

Как отмечает издание, единственным конкурентом с такими же мастерскими на тех же российских шасси было харьковское ООО «Автоком» киевлянина Юрия Игнатко и харьковчан Дмитрия Бацуна, Вадима Евтюшкина и Игоря Ариха. Последний является депутатом Харьковского горсовета, соратником Кернеса и фигурантом историй о бесплатном выделении земли в Харькове по кооперативной схеме.

Также указывается, что харьковская фирма «Солли Плюс» принадлежит харьковчанам Олегу Пучкову и Константину Токареву, а директором является Павел Тарасов. Токарев и Пучков, по данным издания «Наши Деньги», обладают рядом фирм из группы «Солли», включая ООО «Автомобильный дом «Солли-Плюс», вместе с харьковчанином Алексеем Николаевичем Довгим.

Также, по данным издания «Наши Деньги», человек с таким ФИО ранее был председателем комитета по конкурсным торгам и заместителем по экономике директора ГП завод «Электротяжмаш». Харьковский «Грузоавтосервис» с уставным капиталом 500 гривен принадлежит Николаю и Марине Златоверхим из Харькова и Ларисе Маличенко из Изюма. Николай Златоверхий зарегистрирован в одной квартире с ФЛП Насоновым Александром Дмитриевичем и ФЛП «Насонова Валентина Григорьевна», которые поставляли молокопродукты педагогам Харьковского горсовета. Человек по имени Александр Дмитриевич Насонов ранее возглавлял ООО «Гермес» Юрия Дмитриевича Насонова - руководителя КО «Дошкольное питание» Харьковского горсовета.