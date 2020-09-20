Харьковский коксовый завод оштрафовали на мизерную сумму: в Госэкоинспекции назвали причину

Коксовый завод в Харькове, на который массово жалуются жители города и которые неоднократно выходили на митинги, оштрафовали на 272 гривны. До этого местные активисты и жители прилегающих к заводу районов высказывали свое недовольство деятельностью предприятия и требовали установить систему фильтрации вредных выбросов.

Мэр города даже обещал взяться за дело, однако все чего пока удалось добиться – это мизерный штраф, наложенный на предприятие.

Государственная экологическая инспекция Украины завершила проверку ООО "Коксовый завод "Новомет" в Харькове, обнаружив выбросы загрязняющих веществ из дымовых и вентиляционных труб. Разрешения на такие выбросы у предприятия нет, однако штраф для должностных лиц по закону составляет всего 272 гривен.

Подробности и критерии оценки вреда завода опубликовал в Facebook председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

"Едкий дым этого предприятия - многолетняя боль харьковчан. Резкий запах попадает в квартиры даже через закрытые окна, хотя разрешения на выбросы загрязняющих веществ у предприятия нет. Проведенная вовлеченными в рамках уголовного дела инспекторами ГЭИ проверка подтвердила факт загрязнения", - отметил глава Госэкоинспекции.

Также он написал, что с завода планируют взыскать куда больше, чем первый штраф. Также Малеваный назвал причину столь маленькой суммы штрафа.

"Убытки от этого загрязнения, которые будут взысканы с предприятия, ГЭИ рассчитает после предоставления заводом информации о фактически отработанном времени источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Однако штраф, наложенный на должностных лиц за загрязнение воздуха, составил всего 272 гривны. Причина - устаревшие наказания, которые необходимо повышать, над чем Госэкоинспекция пока работает", - добавил Малеваный.

Напомним, что ранее харьковчане перекрыли дорогу в ходе акции протеста против работы коксового завода.