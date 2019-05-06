Харьковский метрополитен объявил тендер на 630 млн.гривен за ремонт вагонов

Коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" объявило тендер на установку оборудования, техническое переоснащение и ремонтные работы подвижного состава с ожидаемой стоимостью в 630 млн гривен.

Об этом сообщается в данных системы публичных закупок ProZorro.

В парке Харьковского метро находится 328 вагонов с 1962 по 2015 год выпуска, в том числе вагон-измеритель путей и вагон для маневровых передвижений.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 4 июня, аукцион планируется проводить 10 июля.

Срок поставки - до 31 октября 2021 года.

Напомним, после того, как в конце 2018 года в Харькове в общественном горэлектротранспорте повысили стоимость проезда, общественная организация "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) и депутат горсовета Игорь Черняк подали иск в суд с целью вернуть старые цены на проезд. Суд постановил вернуть старый тариф за проезд в Харькове.

Однако 20 февраля 2019 года Харьковский горсовет повторно повысил стоимость проезда в общественном транспорте.

Теперь стоимость проезда в троллейбусах и трамваях повысилась с 4 до 6 гривен, а в метро с 5 до 8 гривен.