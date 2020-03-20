Харьковский зоопарк потратит 30 миллионов на строительство кафе с анакондой - ХАЦ

20 марта 2020 г. 11:22
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Харьковский зоологический парк объявил тендер по строительству кафе на 90 посадочных мест с детской площадкой в ​​зоне "Африканское сафари".

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на информацию о публичных закупках на сайте "ProZorro".

По данным системы, ориентировочная стоимость строительства составит 29,2 млн.грн.

Еще 966,9 тыс. потратили на проект.

Общая стоимость строительства кафе, по состоянию на сейчас, составит 30 млн.грн.

В рамках проекта также предполагается благоустройство, озеленение территории и обустройство твердых покрытий подъездов и тротуаров.

Здание кафе будет овальной формы, размерами в осях 21,28 х 31,7 м и высотой 8,46 м. в  наиболее высокой его части.

В здании предусмотрены обеденный зал на 100 мест, доготовочный зал, моечная, помещения персонала с душевой и санузлом, санузел для посетителей, помещения гардеробной инвентаря, а также террариум для содержания анаконды.

Напомним, как сообщалось, в зоопарке планируется построить три кафе:

- на 200 посадочных мест в зоне «Входная группа №1»;

- на 90 посадочных мест в зоне «Театр природы»;

- на 90 посадочных мест в зоне «Африканское сафари».

 

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