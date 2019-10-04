Харьковского бизнесмена подозревают в присвоении более 400 тысяч на ремонте скважины

В Харьковской области бизнесмена подозревают в завладении более 400 тысячами гривен бюджетных средств на ремонте скважины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

32-летнему предпринимателю утверждено подозрение в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры № 6 Андрей Яковлев, директора общества с ограниченной ответственностью подозревают в незаконном завладении бюджетными средствами при ремонте скважины питьевой воды и системы водоснабжения в одном из населенных пунктов Харьковского района.

Так, в 2016 году подозреваемый заключил с одним из поселковых советов договор на проведение указанной реконструкции. За выполненные работы предприниматель получил около 2 миллионов гривен.

Вместе с тем, по данным следствия, директор ООО внес в официальные документы ложные сведения о стоимости проведенного ремонта. Согласно выводам экспертов, стоимость реконструкции скважины и водопровода была завышена почти на 435 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и принятия мер гражданско-правового характера.