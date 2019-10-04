 

Харьковского бизнесмена подозревают в присвоении более 400 тысяч на ремонте скважины

04 октября 2019 г. 11:32
1 просмотр

В Харьковской области бизнесмена подозревают в завладении более 400 тысячами гривен бюджетных средств на ремонте скважины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

32-летнему предпринимателю утверждено подозрение в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры № 6 Андрей Яковлев, директора общества с ограниченной ответственностью подозревают в незаконном завладении бюджетными средствами при ремонте скважины питьевой воды и системы водоснабжения в одном из населенных пунктов Харьковского района.

Так, в 2016 году подозреваемый заключил с одним из поселковых советов договор на проведение указанной реконструкции. За выполненные работы предприниматель получил около 2 миллионов гривен. 

Вместе с тем, по данным следствия, директор ООО внес в официальные документы ложные сведения о стоимости проведенного ремонта. Согласно выводам экспертов, стоимость реконструкции скважины и водопровода была завышена почти на 435 тысяч гривен. 

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и принятия мер гражданско-правового характера.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Вам потрібен закордонний паспорт, ID-картка ? Мерщій до «Паспортного сервісу» , Сумська, 10 , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.