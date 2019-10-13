Харьковского предпринимателя подозревают в присвоении бюджетных средств почти на полмиллиона

В Харьковской области прокуратура утвердила подозрение 39-летнему предпринимателю в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге – по ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Директора общества с ограниченной ответственностью (ООО) подозревают в незаконном завладении бюджетными средствами при выполнении ремонтных работ на одной из крупнейших ТЭС Харьковщине.

Так, в 2017 году данное ООО и вышеуказанная ТЭС заключили договоры на выполнение ремонтных работ.

Во время досудебного расследования установлено, что после заключения договора директор общества привлек субподрядчика на выполнение ремонтных работ, не сообщив об этом ТЭС.

Работы ООО фактически выполняло, а часть работ выполнял субподрядчик, в то время как руководитель общества завысил стоимость выполненных строительных работ на общую сумму 406 666, 58 грн.

В дальнейшем заведомо ложные сведения о фактическом объеме этих работ были внесены в официальные документы и подписаны должностными лицами, в результате чего обществу безосновательно перечислено более 420 тысяч гривен бюджетных средств.

Сейчас идет досудебное расследование по делу.