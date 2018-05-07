Харьковскую бизнесвумен, которая скрыла 3,5 миллиона налогов, освободят от наказания

Правоохранители-налоговики выявили женщину - предпринимателя, которая путем сокрытия дохода пыталась уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

Как рассказал заместитель начальника оперативного управления ГУ ДФС в Харьковской области Владимир Вовк, в рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.212 УК Украины было установлено, что харьковская бизнесвумен за период с 28 апреля 2015 по 31 марта 2016-го уклонилась от уплаты налогов в крупных размерах на сумму около 3500000 гривен.

Проведенными мероприятиями было установлено, что женщина оформила доверенность на группу лиц, которые от ее имени производили и продавали на экспорт лесоматериал.

Они закупали древесину в лесхозах Харьковской и Сумской областей и поставляли на подконтрольные им предприятия.

В результате принятых налоговиками мер ущерб, нанесенный бюджету, бизнесвумен возместила в полном объеме.

В этом случае, согласно действующему законодательству, суд имеет право освободить ее от угловной ответственности на основании возмещенного ущерба.

В мае материалы уголовного производства с ходатайством об освобождении женщины-предпринимателя от уголовной ответственности по ч.2 ст.212 УК Украины направлены в суд.