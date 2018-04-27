Индекс "майского шашлыка". Во сколько обойдется харьковчанам праздничный пикник?

В последние дни перед майскими праздниками на рынке многолюдно, но наибольшее количество покупателей здесь ожидают в субботу и воскресенье. Некоторые харьковчане уже покупают продукты заранее, другие пока прицениваются и подсчитывают приблизительные расходы на «майский шашлык». Говорят, надеются вложиться в 1000 гривен, больше всего в этот раз будут экономить на овощах.

Галина:

Только мясо, птицы у нас нету, только овощи. У нас фруктовый сад и огород, больше ничего.

Сергей:

Овощи, наверное. Овощи больше всего подорожали. Даже мясо не так подорожало, мясо дешевле, рыба - умеренно, а овощи подорожали очень сильно.

Действительно, за последний месяц существенно подорожали овощи прошлогоднего урожая, больше всего свекла и морковь, приблизительно на гривну – картофель, но эти скачки продавцы называют сезонными и уверяют, что цены начнут падать в конце мая. Немного снизились цены, в сравнении с мартовскими, на огурцы, помидоры и лук.

Татьяна, продавец овощей:

Картошечка по 8 гривен, картошка хорошая, сортовая, с хорошего погреба, такая, лук - 8, бурячок 12, 15, огурчики - ну это харьковская змиевская фабрика - 40, по 38 уступаем.

Килограмм редиса сейчас обойдется в среднем 30 гривен – кило, за 100 граммов шпината просят 8 гривен. Самый дорогой – базилик, 50 гривен за 100 граммов. А вот мясо, самый популярный продукт во время майских праздников, в течение месяца в цене не поменялся, рассказывают на рынке. Самым дешевым вариантом остается куриное филе – около 90 гривен за килограмм. Желающим полакомиться шашлыком из телятины, говядины или свинины придется выложить за килограмм продукту не меньше 100 гривен.

Нина, продавец мяса:

Свинина. Домашняя свинина стоит на сегодняшний день у нас по ценам:на косточке - 100 гривен, без косточки - 120, отбивнушка - 130, сало - 100 гривен - 80 гривен. Ну покупательский спрос разный.

В-общем, по подсчетам экономистов, майский пикник с шашлыком подорожал за год почти на треть. Поэтому, чтобы сэкономить на праздновании, эксперты советуют покупать мясо птицы, отказаться от алкоголя и заменить некоторые дорогие овощи в салатах белокочанной капустой прошлогоднего урожая: цены на этот продукт, в сравнении с 2017-м годом, почти не изменились. На рынке можно, поторговавшись, приобрести килограмм капусты за 5-8 гривен.