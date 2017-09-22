"Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы". Что обсуждали на экономическом форуме в Харькове

На форум съехались представители более чем 30 стран мира, а 15 послов в том числе из Китая, США и Японии лично возглавили делегации. И приехали они не только разговаривать. Гости говорят, очень заинтересованы, установить новые международные связи и заключить контракты. Глава Харьковского региона Юлия Светличная отметила, что такое представительство на экономическом форуме - это лучший ответ всем, кто не видел будущего для экономики прифронтового города, для харьковской промышленности без России. Руководитель области привела такие данные: в прошлом году в развитие и модернизацию экономики Харьковщины было привлечено около 800 млн долларов .Еще свыше 650 млн долларов вложил бизнес - отечественные и иностранные инвесторы :

Юлия Светличная, глава ХОГА

Окрім дискусії фахової маємо ще і практичну складову плануємо сьогодні підписати контракти на суму майже 75 мільйонів доларів, які будуть залучені в реальний сектор економіки Харківщини також плануємо підписати сім меморандумів про співпрацю та налагодження по енергоефективності, науки, підтримки малого і середнього бізнесу.

Группа "DCH", которая традиционно является генеральным партнером и спонсором форума, в этом году также участвовала в подписании важных документов. Один из меморандумов, который был представлен на Харьковском форуме, касался стратегического партнерства завода "ХТЗ" и НТУ "ХПИ". Завод был в нынешнем году возрожден усилиями DCH как инвестора. Суть меморандума в том, что молодые специалисты выпускники “ХПИ" смогут проходить практику на заводе и будут внедрять новые модели тракторов в серийное производство:

Александр Ярославский, лидер группы "DCH"

Лидер, гигант украинского машиностроения запущен, более двух тысяч семей с зарплатой, казна с налогами с этого с предприятия, и наша следующая задача, с учетом того, что был полностью потерян рынок сбыта, - восстановить и увеличить. Досталось оно в состоянии ниже плинтуса, сегодня можно говорить о том, что более 700 тракторов с марта месяца произведено.

Андрей Коваль, генеральный директор ПАО "ХТЗ"

Клиенту что нужно, цена, качество и понимание перспектив -потому что никто не купит трактор, который для него является риском в будущем в плане приобретения запчастей и обновлений, наша задача показать стабильность, то что завод живет стабильно выпускает и двигается вперед.

До конца года завод "ХТЗ" планирует довести цифру выпущенных тракторов до тысячи штук.