IP-телефония для офиса от Киевстар: чек-лист по настройке и работе с услугой®

Офис невозможно представить без телефона. С его помощью в современном мире заключаются сделки, выстраиваются новые партнерские связи и происходит оперативный обмен информацией с командой.

Древняя технология проводной телефонной связи безнадежно отстала от динамичной современной жизни, и на смену ей пришла IP-телефония. В Украине одним из основных провайдеров этой услуги является компания Киевстар. Мы решили детальнее разобраться, как подключается IP-телефония для офиса и что необходимо для поддержки ее работы.

Подключение телефонии

Чтобы начать пользоваться цифровой телефонией, достаточно заказать услугу в контакт-центре Киевстар. Для этого можно позвонить на короткий номер 466 или на горячую линию 0800-300-000. Оператор провайдера расскажет об особенностях работы телефонии и необходимых условиях подключения.

Стоит отметить, что для работы IP-телефонии необязательно пользоваться интернетом от Киевстар. Подходит абсолютно любое стабильное подключение со скоростью связи в сети от 20-30 мБит/сек. Однако приоритет в чужих сетях у IP-трафика будет низким, из-за чего может страдать качество связи. Для собственных интернет-абонентов провайдер выделяет высший приоритет IP-данных, поэтому есть смысл заказывать комплексную услугу от Киевстар – интернет+телефония.

Перевод офиса на IP-телефонию позволит:

сохранять номер при переезде;

использовать городской номер даже там, где нет телефонной инфраструктуры;

всегда отвечать на звонки клиентов, ведь можно сделать переадресацию на мобильный телефон.

Выбор тарифного плана

В Киевстар основательно поработали над тарифной политикой IP-телефонии, поэтому каждый абонент найдет план под свои объемы коммуникации. Тарифную сетку условно можно разделить на две категории:

Базовые пакеты за одну соединительную линию. Сюда включается четыре тарифных плана с абонплатой 40, 90, 120 и 240 грн в месяц. При этом клиенту предлагается определенный объем нетарифицируемых услуг, стандартная цена которых – 0,96 грн на звонки в сети Киевстар и 1,2 грн на другие мобильные после исчерпания объема услуг в счет абонплаты. Профи-пакеты: до 90 соединительных линий на одном канале. Здесь также четыре тарифных плана, с абонплатой в 700, 1500, 3000 и 5600 грн. Плюсом этой категории является то, что с ростом абонплаты уменьшается цена звонков, и увеличивается количество услуг в пакете.

Базовые тарифы подойдут начинающим компаниям и небольшим интернет-магазинам, у которых нет огромного потока звонков. Тарифные планы второй категории позволяют крупным компаниям, ритейлерам и офисам хорошо экономить на общении с клиентами.

Покупка необходимого оборудования и ПО

Для запуска IP-телефонии от Киевстар не обязательно покупать индивидуальные телефоны и сложное коммуникационное оборудование. Для работы достаточно:

установить ПО на рабочий компьютер виртуальный телефон. Такое ПО, как SoftPhone или X-Lite можно скачать и использовать совершенно бесплатно;

купить гарнитуру с микрофоном для приватного общения.

Масштабирование колл-центра, работающего по такой системе, можно провести за считанные минуты – просто добавить в сеть еще одного оператора. Так же быстро можно его и убрать в случае уменьшения потока звонков.

IP-телефония – это просто, выгодно и удобно. Переводите свой бизнес на современный формат коммуникаций и зарабатывайте больше.