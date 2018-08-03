Из продажи изымают масло украинских производителей, в том числе - завода на Харьковщине

ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области изымает из продажи и обращения в торговых учреждениях и агропродовольственных рынках сливочное масло производства ЧПП «Молокозавод-Карпаты», ООО «Техмолпром», ООО «Гадячсыр », ООО« ПОЛТАВАМОЛПРОД », а также производителя Харьковщины ООО«Лозовской молочный завод».

Об этом сообщается на сайте службы.

Под изъятие из продажи попало масло, произведенное в период с 03.01.2018 по 17.07.2018.

Специалисты Госпродпотребслужбы предлагают потребителям при выявлении фактов реализации указанного продукта сообщить в Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области по адресу: пр-т Науки, 40, 6 этаж, м. Харьков, 61166, тел. / Факс + 38-057-725-19-00, для принятия соответствующих мер в рамках законодательства.