Из продажи изымают масло украинских производителей, в том числе - завода на Харьковщине

03 августа 2018 г. 12:39
1 просмотр

ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области изымает из продажи и обращения в торговых учреждениях и  агропродовольственных рынках сливочное масло производства ЧПП «Молокозавод-Карпаты», ООО «Техмолпром», ООО «Гадячсыр », ООО« ПОЛТАВАМОЛПРОД », а также производителя Харьковщины ООО«Лозовской молочный завод».

Об этом сообщается на сайте службы.

Под изъятие из продажи попало масло, произведенное в период с 03.01.2018 по 17.07.2018.

Специалисты Госпродпотребслужбы предлагают потребителям при выявлении фактов реализации указанного продукта сообщить в Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области по адресу: пр-т Науки, 40, 6 этаж, м. Харьков, 61166, тел. / Факс + 38-057-725-19-00, для принятия соответствующих мер в рамках законодательства.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          В крупную охранную фирму требуются сотрудники охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. от 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.