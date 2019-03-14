Из-за халатности госисполнителя государство не получило 100 тысяч гривен за загрязнение земель

14 марта 2019 г. 13:12
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Из-за халатности госисполнителя предприятие не возместило государству 100 тысяч гривен за загрязнение земель. 

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В связи с этим прокуратура начала расследование в отношении должностных лиц одного из отделов Государственной исполнительной службы в Харькове по ч. 1 ст. 367 и ч. 2 ст. 382 УК Украины (служебная халатность, невыполнение судебного решения).

По данным правоохранителей, еще в 2015 году на основании решения хозяйственного суда области указанное предприятие должно возместить государству почти 100 тысяч гривен убытков, причиненных вследствие загрязнения земель.

Сотрудником отдела ГИС было начато исполнительное производство. 

Однако из-за того, что он не выяснял действительное финансовое состояние должника и наличие у предприятия активов, которые возможно было реализовать для погашения долга, предприятие сумму, определенную судом, не уплатило.

В то же время предприятие получило 2 миллиона гривен дохода только за последние два года, однако так и не рассчиталось с государством за причиненный окружающей среде вред.

Сейчас досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела.

 

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