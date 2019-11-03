Из-за ремонта больницы в Чугуеве по завышенным ценам полиция открыла уголовное дело - ХАЦ

На Харьковщине суд обязал полицию открыть уголовное производство по признакам злоупотребления служебным положением работниками Чугуевской Центральной районной больницы по иску Харьковского антикоррупционного центра.

Об этом в ХАЦ сообщили, ссылаясь на постановление Чугуевского городского суда.

По данным ХАЦ, речь идет о капитальном ремонте помещений патологоанатомического отделения КНП "Чугуевская ЦРБ им. М.И. Кононенко" стоимостью 3779000 гривен.

«Соглашение заключили с фирмой ООО «Ника Проф». Более дешевое предложение отклонили, а подрядчик в ходе аукциона сумму не уменьшал. При этом в смете оборудование и материалы прописаны по завышенным рыночным ценам. В частности, блоки дверные металлопластиковые планировали покупать по 6270 грн./кв.м.»,- отметили в ХАЦ, добавив, что для сравнения - для ремонта Богодуховской ЦРБ дверные металлопластиковые блоки покупали по 3535 грн. /кв.м.

По данным ХАЦ, ООО «Ника Проф» записано на Нину Левченко. Директором является Виктор Доля.