Из-за ремонта больницы в Чугуеве по завышенным ценам полиция открыла уголовное дело - ХАЦ

03 ноября 2019 г. 14:30
15 просмотров

На Харьковщине суд обязал полицию открыть уголовное производство по признакам злоупотребления служебным положением работниками Чугуевской Центральной районной больницы по иску Харьковского антикоррупционного центра.

Об этом в ХАЦ сообщили, ссылаясь на постановление Чугуевского городского суда.

По данным ХАЦ, речь идет о капитальном ремонте помещений патологоанатомического отделения КНП "Чугуевская ЦРБ им. М.И. Кононенко" стоимостью 3779000 гривен.

«Соглашение заключили с фирмой ООО «Ника Проф». Более дешевое предложение отклонили, а подрядчик в ходе аукциона сумму не уменьшал. При этом в смете оборудование и материалы прописаны по завышенным рыночным ценам. В частности, блоки дверные металлопластиковые планировали покупать по 6270 грн./кв.м.»,- отметили в ХАЦ, добавив, что для сравнения - для ремонта Богодуховской ЦРБ дверные металлопластиковые блоки покупали по 3535 грн. /кв.м.

По данным ХАЦ, ООО «Ника Проф» записано на Нину Левченко. Директором является Виктор Доля.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.