Кабмин уволил глав девяти ведомств

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25 сентября 2019 г. 14:46
Источник: Украинская правда
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Кабинет министров на заседании 25 сентябре уволил руководителей Государственной архитектурно-строительной инспекции, Госслужбы геологии и недр, Госагентства лесных ресурсов и еще ряда ведомств.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, Кабмин уволил:

главу Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря;

руководителя Государственной архивной службы Татьяну Баранову;

руководителя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константина Ващенко;

руководителя Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова;

главу Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александра Рыженко;

главу Национального агентства по вопросам государственной службы Константина Ващенко.

Также Кабмин уволил главу Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.

"Это позитивный сигнал для международных грузовых перевозок, что ситуация с распределением разрешений изменится к лучшему", - заявил глава правительства Алексей Гончарук.

Кабмин также уволил 4 заместителей глав Фонда государственного имущества: Виталий Герц, Елена Короткая, Юрий Никитин, Виталий Трубаров.

Во время заседания министры также приняли заявление об увольнении и.о. главы Укравтодора Славомира Новака (с 1 октября 2019 года).

Также Кабинет министров уволил руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Сергея Кузьмина и руководителя Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка.

 

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