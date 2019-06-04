Как ездить на дизельном авто, чтобы не допустить поломки турбины: 3 правила®

Главная особенность современных дизельных двигателей – принудительное нагнетание воздуха с помощью турбокомпрессора. Именно этот небольшой механизм позволит кратно увеличить мощность и крутящий момент двигателя на низких оборотах, плюс - обеспечить максимально полное сгорание топлива. Благодаря этому, современные дизельные моторы обладают удивительной мощностью и супер экономичностью.

Однако с добавлением в конструкцию двигателя турбины появились и дополнительные сложности. Этот механизм во время своей работы очень сильно разгоняется, а значит, подвержен большему износу. Поэтому эксплуатация турбодизелей требует соблюдения определенных правил. Каких именно, узнаем у экспертов по ремонту турбокомпрессоров из компании https://turbomicron.com/.

Не пропускайте регулярное ТО

Главное правило, которому должен следовать владелец современного турбодизеля – регулярное ТО. Турбина требовательна к качеству смазки, поскольку работает на высокой скорости, и трущиеся элементы подвергаются серьезным испытаниям на прочность. Если масло работает дольше положенного срока, оно густеет и теряет часть теплоотводящих свойств. Работа турбины на высоких оборотах при таком масле чревата:

перегревом вала и его деформацией;

образованием масляного нагара;

деформацией трущихся элементов турбины.

“При регулярном ТО и щадящем режиме эксплуатации, турбина вполне отработает без замены даже больше, чем сам двигатель”, - отметили в “Турбомикрон”.

Следите за уровнем масла

Специалисты ТурбоМикрон также подчеркивают необходимость контроля за уровнем масла в двигателе. Изучив особенности устройства турбин https://turbomicron.com/pages/view/mercedes-benz, становится ясно, что они “питаются” маслом из общей системы смазки двигателя. И, как ни странно, снижение уровня масла, в первую очередь, сказывается именно на турбине.

Что происходит в этом агрегате:

развивается “масляное голодание”, во время которого к валу турбины практически не попадает смазка;

все узлы перегреваются и могут либо деформироваться, либо привариться друг к другу, вызывая заклинивание.

“При критически низком уровне масла турбина перегревается и полностью заклинивает, потом восстановить ее работоспособность практически невозможно. Поэтому важно вовремя реагировать на изменение уровня масла и оперативно устранять его причину”, - объясняют эксперты.

Правильно останавливайте двигатель

В турбодизельных автомобилях важно соблюдать правильный режим запуска и остановки двигателя. Так, в рекомендациях по обслуживанию турбин Ауди https://turbomicron.com/pages/view/audi специалисты ТурбоМикрон упомянули, что после старта мотору необходимо дать время поработать на холостом ходу, чтобы смазка проникла во все движущиеся узлы турбокомпрессора. Особенно важно это в зимнее время, когда увеличивается вязкость масла и нужно больше времени на активацию процесса его циркуляции.

После долгой и скоростной поездки, во время которой турбина активно работала, нельзя глушить мотор сразу после остановки. Нужно дать ему поработать на холостом ходу 3-5 минут, чтобы турбина замедлилась и не случилось “масляного голодания”. Относитесь бережно к турбине своего автомобиля, она намного важнее, чем кажется на первый взгляд.