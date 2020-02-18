Как оформить выгодный онлайн-кредит®

При возникновении финансовых проблем многие люди привыкли по старинке обращаться в банк. Большинство сограждан либо не слышало, либо боится брать кредиты онлайн. Однако, если следовать некоторым простым правилам, то можно получить микрозайм быстро и легко.

Анализируйте предложения нескольких фирм

Для того, чтобы взять займ на карту в Украине, не стоит доверять первой попавшейся кредитной компании. Довольно часто встречается реклама ненадежных фирм, которые обманывают людей. Более рациональным решением будет тщательное изучение каждой МФО по отдельности. Удобнее всего пользоваться агрегаторами при поиске предложений, где есть возможность наглядно увидеть сумму, сроки и ставки.

Если нет времени на анализ, и средства нужны срочно, то лучше оформлять кредит в надежной, проверенной структуре, которая работает круглосуточно. Одной из таких является CreditLite: https://creditlite.com.ua/momentalnyj-kredit-online.

Заостряйте внимание на деталях

Крайне нежелательно оформлять долгосрочные займы. Чем больше срок, на который вы берете кредит, тем больше вам придется заплатить за пользование средствами. Рекомендуется брать деньги в долг через интернет не более, чем на месяц. При этом процент не должен превышать 1.5-2%.

При несоблюдении этих условий микрозайм может сильно обременить вас и навредить семейному бюджету.

Узнайте, есть ли спецпредложения

Некоторые организации предлагают акции, благодаря которым можно сэкономить приличную сумму денег, например, первый займ под 0 процентов. Поэтому советуем внимательно читать, что написано на веб-страницах.

Кроме того, существуют специальные программы для постоянных клиентов: программы лояльности, сниженные процентные ставки. Иногда такие предложения даже выигрывают по сравнению с банками. Выбрать оптимальный займ на карту с автоматическим одобрением при тщательном анализе не представляет сложности.

Подавайте не одну заявку

Если даже после анализа сомневаетесь и не знаете, что выбрать, обратитесь в несколько организаций. Таким образом можно будет получить нужную сумму у той компании, которая быстрее выдаст разрешение. К тому же, в таком случае есть и запасной вариант.

Пишите только правду

Самое сложное в оформлении кредита – это не выбор компании, а заполнение анкеты. Указывайте только свои актуальные личные данные, потому что МФО перед одобрением оценивают каждого потенциального заемщика. При наличии ошибок или недостоверной информации в разделе доходов в займе будет отказано. Кстати, МФО часто не смотрят на плохую кредитную историю, поэтому можно не умалчивать о проблемных кредитах в прошлом. Поручителей тоже не требуется.

Оформить выгодный кредит вполне возможно. Необходимо внимательно читать информацию и следовать условиям. При таком подходе сотрудничество будет успешным.