Как покупать на «Алиэкспресс»®

Хотя «Алиэкспресс» существует уже много лет, некоторые люди все еще задаются вопросом, как покупать на сайте. Совместно с интернет-изданием «Дни.ру» мы подготовили подробное руководство по шоппингу на этой торговой площадке.

В статье мы расскажем, как найти и оплатить товар, определить хорошего продавца, активировать промокод Aliexpress на распродажу. Если вы – новичок или у вас есть какие-либо вопросы, продолжайте читать. Эта статья будет полезной для вас.

Безопасно ли покупать на «Алиэкспресс»?

AliExpress – интернет-платформа, которая объединяет миллионы продавцов и покупателей. Она выполняет важные функции, такие как контроль над соблюдением правил, защита покупателей, сохранение денег до подтверждения получения товара.

Интернет-издание «3Дньюс» отмечает, что AliExpress жестко контролирует продавцов и наказывает за нарушение правил, а именно запрещает торговать на площадке и закрывает магазин. Так что да – покупать безопасно.

Поиск товара и проверка продавца

На сайте есть удобный поиск по разделам и ключевому слову. В настройках поиска есть возможность указать дополнительные параметры, выбрать бесплатную доставку. Результат выдачи можно отсортировать по новизне, по цене или по рейтингу или тематическим разделам. Например, если вы любите футбол, то вас точно заинтересуют товары из этой категории. Какие топ-5 аксессуаров для футбольных фанатов можно найти на AliExpress, расскажет эта статья: https://www.profootball.ua/2019/09/16/top_5_veszey_dlya.htm. Дальше остается только просматривать и выбирать.

Понравившийся товар сразу отправляйте в корзину или добавляйте в список желаний, иначе второй раз его будет трудно найти.

Перед покупкой нужно проверить рейтинг продавца. Вот четыре простых шага:

1. В отзывах магазина есть средние баллы по критериям:

Описание

Коммуникация

Скорость доставки

Рейтинг формируется из реальных оценок покупателей.

2. Отзывы помогут оценить продукт по критерию «ожидание-реальность».

3. Если продаж много, а оценки положительные, значит продавец надежный.

4. Любые сомнения можно развеять в личной переписке с продавцом: для этого есть функция чата. В нем обычно уточняют замеры, просят реальное фото или скидку.

Использование купонов и промокодов

У покупателей есть дополнительная возможность сэкономить, используя купоны и промокоды. Новые бесплатные купоны Алиэкспресс предоставляет сервис для повышения лояльности к нему. Действующие акции всегда можно найти в каталоге «Утро.ру».

Еще один вид купонов – Seller Coupon. Их дает магазин. Размер скидки и условия зависят от продавца. Информацию о них размещают на видном месте в карточке товара, так что пропустить такую скидку сложно.

Также для получения скидок «Алиэкспресс» раздает промокоды. Многие из них действуют на весь ассортимент, некоторые – на определенную группу товара. Есть подарочные промокоды, по которым клиент получает бонус к покупке. Есть коды, которые удешевляют стоимость доставки.

Активные промокоды размещают в свободном доступе на сайтах партнеров, форумах, в соцсетях, каналах YouTube. В некоторых случаях скидка по ним может достигать 90%. Коды срабатывают даже на очень дешевые позиции.

Оплата и доставка

Поскольку AliExpress является всемирным сервисом, то предлагает широкий выбор способов оплаты. Наиболее распространенный способ – кредитные карты. Площадка принимает Visa, MasterCard, Maestro и American Express. Когда пользователь регистрируется в первый раз, сервису потребуется от двух до пяти дней, чтобы проверить данные карты. В течение этого времени не получится оплатить заказ.

Также на AliExpress.com поддерживается оплата Wire transfer, WebMoney, Yandex.Money, Western Union, QIWI, DOKU и других систем. Вы можете выбрать для себя наиболее удобный способ оплаты.

Политика возврата и защита покупателя

Программа защиты покупателей AliExpress была разработана, чтобы обезопасить заказчиков от недобросовестных продавцов. Компания хочет, чтобы клиент получил именно то, что заказал, и защищает его на каждом этапе сделки до получения посылки.

Если заказ не пришел, «Алиэкспресс» вернет его стоимость. Чтобы получить деньги, нужно дождаться окончания срока доставки, который составляет около 45 дней. Если заказ не соответствует описанию, его можно вернуть продавцу с возмещением суммы заказа. Но так почти никто не делает, поскольку стоимость отправления обратно в Китай часто превышает цену самого товара. Без возврата можно рассчитывать на частичное возмещение его стоимости.