Как продвигаются ремонтные работы на разрушенном мосту на окружной?

Уже неделя, как идут ремонтные работы на мосту, который обрушился на окружной. Сейчас рабочие разбирают разрушенную часть и укрепляют все опоры путепровода с использованием мостовых инженерных конструкций - МИК. Сделать это надо до наступления холодов.

Сергей, механик

Щас під каждой балкой чотири, ви ж бачите, это самое. І будуть встановлені по цю сторону і по ту сторону, планируем, і по тій стороні будут встановлені МІКи.

Под палящим солнцем с самого утра работает и Александр, с помощью экскаватора мужчина разравнивает участок под разрушенной частью моста, чтобы сюда мог заехать кран.

Александр, машинист экскаватора

Щоб міг провести демонтажні роботи, прибрати поломане місце, для нього потрібна площадка, ось ми її вирівнюємо, возможно, ще плити положаться.

По словам заместителя начальника службы автомобильных дорог Сергея Пляки, уже в понедельник в Киеве в государственном агентстве автомобильных дорог Украины состоится совещание, на котором будут обсуждены дальнейшие действия по ремонту аварийного путепровода.

Сергей Пляка, зам. начальника по развитию дорог САД в Харьковской области

Технічна рада Автодору по прийняттю рішення - капітальний ремонт або реконструкція. Реконструкція - це розширення, капітальний ремонт - це заміна всіх елементів конструкції в існуючому стані. Тому це питання не знімається. Я назвав вам перед цим, є плюси, є мінуси. Капітальний ремонт - це дешевше, ну це параметри, реконструкція - це набагато дорожче, але перше питання, яке при реконструкції ми зразу впираємся, - землевідведення.

Земли, которые необходимо задействовать для строительства подходов, по словам Пляки, не ​​находятся на балансе службы. Впрочем, окончательное решение, какие именно проектные работы начнут уже в этом году - реконструкцию или капитальный ремонт - будет принимать Укравтодор как главный распорядитель средств.