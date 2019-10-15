Как выбрать кондиционер для кухни®

Большая часть квартир в городах оснащена кондиционерами. В основном климатическое оборудование устанавливают в спальнях или гостиных. На кухнях его встретишь редко. В этой статье мы, совместно с компанией «Киев Комфорт», расскажем, почему кондиционер нужен на кухне, и как выбрать оптимальную модель.

Прихоть или необходимость?

Как отмечают специалисты компании «Киев Комфорт», установка кондиционера в Броварах на кухню заказывается редко. Но поддержание оптимальной температуры в помещении, где готовят еду, очень важно, как и фильтрация воздуха. Если женщина часто находится на кухне, готовит на плите и в духовке, то чрезмерная жара плохо сказывается на ее самочувствии.

Сплит-система нужна на кухне, чтобы:

Охлаждать разогретый воздух

Очищать его от пыли и частичек жира

Регулировать уровень влажности, если у модели есть такая функция.

На что обратить внимание при покупке

Кондиционер для кухни отличается от тех, что монтируют в жилых комнатах. На кухне много приборов, которые отдают тепло – плита, духовой шкаф, электрочайник, микроволновка, холодильник, кофемашина. Поэтому для помещения нужно выбирать устройство большей мощности. Если площадь кухни составляет 15 кв. м., то мощность кондиционера должна быть как для помещения 25-30 кв. м.

Выбрать такое устройство легче, чем технику для спальни. Нет необходимости подбирать супертихие блоки, так как в процессе готовки шум работающего прибора просто не слышен. Нужные настройки — охлаждение и проветривание. Сложные функции, в том числе обогрев, для небольшой кухни необязательны, благодаря этому цена кондиционера будет меньше.

Фильтрация воздуха

На кухне важно не только охлаждать температуру воздуха, но и убирать ароматы еды. Для этого нужен дезодорирующий фотокаталитический фильтр. Внутрь кондиционера в любом случае будет попадать жир, даже если установлена мощная кухонная вытяжка. Рекомендуем выбирать модели Daikin с фотокаталитическим фильтром, также подойдут японские бренды Toshiba, Carrier, Mitsubishi Heavy и бюджетные устройства Midea.

Желательно выбирать модели с легким доступом к фильтрам, поскольку жир неизбежно оседает на внутренних решетках, и чистить их придется раз в 25-30 дней.

Кстати, в линейке Mitsubishi Electric есть модель PCA-RP125HA, оснащенная дополнительными фильтрами и функцией осушения воздуха. Она специально разработана для кухонь предприятий и общепитов. Мощности хватит для промышленного помещения площадью 75 кв. м (130 кв. м).

Уход за кухонным кондиционером

Чтобы сплит-система на кухне прослужила долго, нужно выполнять ряд правил по бережному уходу за ней. А именно:

Нельзя постоянно устанавливать прибор на максимальную отметку температурного режима. Работа по очистке фильтров не входит в понятие гарантийного обслуживания: владелец должен выполнять процедуру самостоятельно. Из-за несвоевременной очистки на радиаторе может появиться «ледяная шапка», и устройство «потечет».

Очищение внешнего блока также проводят, но с меньшей периодичностью. А именно дважды в год — весной и летом, после того как перестанет осыпаться тополиный пух. Эту работу нельзя выполнять без подготовки и специнструмента. Для этого желательно обратиться в фирму, которая проводит обслуживание, например, «Киев Комфорт» в Киеве.