Как выбрать унитаз для ванной комнаты?®

Как бы вы не думали, а туалет в ванной комнате является одним из самых важных предметов в доме. В то время как цвет и стоимость тоже важны, то сколько он смывает воды и срок его службы являются самыми важными параметрами. Наилучшие унитазы одновременно экономят воду и осуществяют хороший смыв, которого будет достаточно и один раз. Эта статья поможет вам выбрать высокопроизводительный унитаз, который будет соответствовать вашей ванной комнате и бюджету. Вы можете проверить каталог унитазов Aquacity.com.ua, прежде чем покупать то, что, возможно, вам не подойдет.

Новое поколение моделей с низким расходом воды

С 1994 года туалеты с низким расходом, которые используют 8-10 литров на смыв или меньше, были стандартом. Вы должны были смывать воду дважды из-за характерной конструкции. Но даже 15 лет спустя, немало таких моделей до сих пор находится в производстве, и продаже. Другие производители внесли значительные конструктивные усовершенствования, такие как более крупные сливы для предотвращения засорения и более крупные промывочные клапаны, которые позволяют более мощному потоку воды поступать в чашу. Следующие советы сделают выбор нового туалета в ванную комнату намного проще.

Не экономьте копейки

Вы можете купить “по знакомству” дешевые унитазы по 1000 грн. Но все - от рабочих частей до качества остекления, скорее всего, будет низкого качества. И не ждите качественного и экономного смыва от дешевых унитазов. Вы будете использовать свой туалет каждый день в течение многих лет, так что лучше купить хороший один раз. Планируйте потратить в районе 2000-6000 гривен на хороший унитаз.

Уникальные функции могут вылезти боком и в копеечку в будущем

Кастомные сиденья и необычные механизмы смыва добавляют фактор крутости, но они будут стоить вам времени, денег и разочарования, если им когда-нибудь понадобится замена. Замена кастомного сиденья, например, стоит более 2000 гривен (даже год спустя).

Решите проблему конденсата на баке

Поскольку вода удерживается в середине внутреннего резервуара, внешний резервуар не будет потеть. Или, если вы предпочитаете унитаз настенного монтажа, закажите его с заводской изоляцией бака за дополнительную плату от 1000 до 3000 гривен (в зависимости от модели).