Как выгодно и официально доставить товары из Кореи®

Регулярные поставки оптовой продукции необходимы для поддержки торгового предприятия. Расширить ассортимент можно с помощью импортных популярных и уникальных товаров. Если вы заинтересованы в продукции с оптимальными ценами, то торговый рынок Кореи – выигрышный вариант для подбора продавцов. Корейские производители создают всевозможные вещи общего использования и специального назначения. Маркетплейсы содержат множество предложений, среди которых вы сможете подобрать подходящую сделку. Ваша задача – выбрать продавца и продукцию, а логистические процессы доставки возьмет на себя компания Open Team.

Как работает перевозчик Open Team

Цель компании – помочь заказчику с оптимизацией расходов на себестоимость продукции за счет уменьшения трат на транспортировку. Open Team разрабатывает индивидуальные пути доставок с выгодными условиями под конкретный заказ. В учет берутся габариты товаров, специфика транспортируемых конструкций, объемы партий. Специалисты быстро анализируют информацию по заказу и составляют оптимальный способ доставки.

Сотрудничество с компанией будет включать такие этапы:

1. Прием товаров от поставщика и объединение нескольких заказов в одну посылку. Консолидация также включает проверку качества по желанию клиента, упаковку продукции для бережной транспортировки и компактное размещение в контейнерах.

2. Оформление документации для международного транзита, страхование груза.

3. Выбор способа доставки – авиамаршрутом или морским путем. Для этого берут во внимание параметры груза – можно ли долго его перевозить или это срочная сезонная поставка, какие размеры объектов. Для больших несрочных партий подходит морская доставка, она дешевле и занимает продолжительный срок до 1 месяца. Для незначительных посылок с оперативной доставкой подойдет авиа способ.

4. Отправка собранных посылок в Украину.

5. Растаможка посылок в Украине, расфасовка и отправка в город заказчика курьерской службой.

Почему стоит заказывать доставку из Кореи у перевозчика

Компания по доставкам из Кореи Open Team – это надежный партнер для вашего бизнеса. Команда обеспечит:

· прозрачные условия договора;

· экономные доставки по разумным ценам;

· ответственное решение задач логистики;

· качественную проверку товаров;

· гарантию на сохранность груза;

· скорость доставки.

Сотрудники компании оказывают консультации по любым вопросам, оговаривают решения и уникальные пожелания, которые формируют клиенты. Больше о том, как готовится и проходит доставка товаров из Кореи, читайте на сайте перевозчика https://openteam.com.ua/dostavka-gruzov-iz-korei/. Ознакомьтесь на странице с частыми вопросами и в специальной форме подайте заявку на доставку, после чего менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей.