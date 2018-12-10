Как закрыть убыточный бизнес в кратчайшие сроки?®

В современных непростых экономических условиях не каждой компании удаётся выдержать мощный натиск конкурентов и занять своё место на рынке. Многие стартапы терпят поражение уже в первые годы работы на рынке. Их владельцы не заинтересованы в том, чтобы покрывать убытки своего бизнеса, поэтому, как правило, хотят избавиться как можно скорее. Такую возможность открывает услуга экспресс ликвидации предприятий.

Что такое срочная ликвидация бизнеса?

Закрыть действующее юридическое лицо можно, пройдя определённую бюрократическую процедуру, которая занимает порядка месяца или даже больше. Всё это время неудавшийся бизнес может работать вхолостую, расходуя ресурсы, или даже приносить убытки. Чтобы избежать нежелательных финансовых потерь, можно обратиться в специализированную организацию, которая предлагает востребованную ныне услугу экспресс ликвидация предприятий. Срочная ликвидация бизнеса осуществляется в самые сжатые сроки: обычно вся процедура занимает всего порядка 1-2 дней. За это время владельцы неудачного бизнеса полностью освобождаются от обременительных уз своего убыточного проекта, решая все бюрократические вопросы законно и через посредника. Помощником в таких вопросах выступает юридическая компания, которая берёт на себе все хлопоты по поиску покупателя, передаче бизнеса ему как новому учредителю, а также последующего закрытия предприятия в соответствии с действующим законодательством.

Когда нужна экспресс ликвидация бизнеса?

Ускоренная процедура закрытия бизнеса может быть полезной и необходимой в самых разных ситуациях. Так, например, экспресс ликвидация позволяет владельцам убыточного бизнеса быстро избавиться от нежелательных финансовых потерь, прекратив покрывать издержки неудачного коммерческого проекта, который не оправдал ожиданий. Срочная ликвидация бизнеса может также потребоваться при непредвиденном изменении жизненных обстоятельств – к примеру, при возникновении потребности сменить место жительства, срочно переехав в другую страну. Эти и многие другие жизненные ситуации могут обусловить необходимость быстро закрыть действующий бизнес и решить все документальные вопросы: осуществить регистрационные процедуры, закрыть банковские счета и т.д. Когда нужно всё сделать «уже вчера», на помощь приходят профессиональные посредники, в силах которых прекратить работу любого бизнеса всего за пару дней, причём, с полным соблюдением буквы закона.