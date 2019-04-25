Как запустить швейный бизнес в Украине: чек-лист от экспертов ®

Одежда – обязательный атрибут современного человека. Люди уделяют своему внешнему виду иногда слишком много внимания, но все же главное условие, опрятность, должны соблюдаться всеми без исключения. Вместе с тем, ткань (особенно натуральная) при частом использовании быстро теряет привлекательность и изнашивается, и в таком случае люди от вещей просто избавляются.

Но существует одежда, которую еще можно отремонтировать и она вновь вернет свою функциональность. Такие вещи люди сдают в специализированные мастерские, где их восстанавливают, освежают и дают вторую жизнь. Потребность в данной услуге с каждым годом увеличивается, поэтому имеет смысл задуматься об открытии подобного бизнеса. Как это сделать, мы и будем сегодня разбираться.

Место для будущей мастерской

Расположение ателье по ремонту и пошиву одежды – ключевой фактор его востребованности и прибыльности. Поскольку это локальный бизнес, важно чтобы он размещался в местах массового скопления людей или с большой проходимостью. В Харькове, например, лучшими локациями для размещения швейной мастерской можно считать:

крупные торговые центры. Там всегда требуется подгонка новых вещей и люди легко запомнят расположение мастерской;

спальные микрорайоны. Здесь аренда нежилого помещения обойдется недорого, а востребованность ателье будет высокой;

городские рынки. На Барабашово и других вещевых рынках всегда огромный поток людей, среди которых обязательно найдутся ваши клиенты.

Необходимое оборудование

Чтобы швейная мастерская заработала, ее необходимо оснастить всеми инструментами и техникой для воплощения сложных реставрационных и ремонтных работ. Недостаточно купить швейную машинку в Харькове и только с ней открывать бизнес. Эксперты интернет-магазина spool.com.ua рассказали, какие вложения нужно сделать на старте:

прямострочная и подшивочная машины;

машинка для обработки петель;

скорняжная машина;

оверлок;

ручной инструмент;

утюг или паровая станция;

шкафы для одежды и вешалки.

“Все необходимое оборудование выгоднее всего покупать в специализированных интернет-магазинах. Здесь легко подобрать нужный набор техники и расходников к ней, и при необходимости можно легко сделать повторную покупку или подобрать нужный аксессуар или запчасть. При длительном сотрудничестве у многих интернет-магазинов предусмотрены специальные программы для постоянных клиентов, благодаря которым удастся сэкономить дополнительно 5-10% стоимости материалов и расходников”, - отметили в “Шпульке”.

Опытный персонал

Если вы не специалист в швейном деле, вам потребуется нанять на работу квалифицированных мастеров. Не стоит недооценивать этот пункт, подобрать действительно толкового и ответственного специалиста сегодня достаточно сложно. А ведь именно от его работы зависит репутация мастерской и то, будут ли обращаться к вам за повторной помощью и рекомендовать знакомым.

На старте потребуется нанять на работу 1-2 мастеров. Чтобы мотивировать их на качественный результат, лучше использовать сдельно-премиальный вариант оплаты труда. В таком случае мастер будет внимательно относиться к клиентам, ведь с каждого из них ему отчисляется часть прибыли.

Ассортимент услуг

Самое важное при запуске пошивочного бизнеса – правильно сформировать прайс и подобрать для оказания перечисленных в нем услуг необходимое оборудование. К примеру, если вы хотите оказывать услуги обметки ковров, вам обязательно потребуются специальные оверлоки. Если такого оборудования нет, данную услугу не нужно даже озвучивать. Стандартно стоит предлагать:

ремонт и реставрацию одежды;

подгонку новых вещей;

пошив платьев и других вещей на заказ.

В дальнейшем, по мере расширения бизнеса, ассортимент услуг можно дополнить компьютерной вышивкой, машинным вязанием или эксклюзивным оформлением вещей. База для развития здесь ограничена только вашей фантазией и техническими возможностями. Тем не менее, если грамотно инвестировать в швейный бизнес, за несколько лет его можно превратить в крупную студию. Успешного развития!

