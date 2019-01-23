Капитальные ремонты трасс и строительство новой дороги. Харьковские дорожники рассказали о планах на 2019 год

За счет средств Дорожного фонда в этом году на Харьковщине планируют восстановить 77 местных дорог. Список уже составлен, говорят дорожники. Среди основных направлений - проблемная трасса Харьков-Лозовая-Павлоград, на которую неоднократно жаловались автомобилисты. Частично ее отремонтировали, но состояние большей части дорожного полотна плачевное, поэтому, подчеркивают в ХОГА, продолжить работы собираются как только позволят погодные условия.

Юлия Светличная, глава ХОГА:

Одним из важных направлений, которые требуют капитального ремонта, является Харьков-Лозовая-Павлоград. Могу вам ответственно сказать, что в 2017-м году мы начали ремонт этой дороги. В этом году мы продолжим её. И к 35 километрам уже возобновленного полотна добавится еще более 70 км.

Евгений Зражевец, директор САД в Харьковской области:

Ми готові до проведення аукціону, до того, щоб визначити переможця і починаючи з березня місяця, як і обіцяли, почати виконувати роботи.

Есть 4 контракта, подрядчик определен и готов со второй половины марта выйти на объекты, которые уже прошли через аукцион «Прозорро», сообщил Евгений Зражевец. Кроме ремонта этого направления, в Лозовском районе запланировано также новое строительство - объездной дороги вокруг Лозовой. Она позволит разгрузить город от потока машин, которые в настоящее время ездят по центру, уверяют дорожники.

Игорь Турченко, директор ГП "Дороги Харківщини":

Протяжність даної ділянки майже 2 км. Розпочнеться дорога в районі населеного пункту Панютине та закончиться в районі Новоіванівки. Це перше будівництво місцевої дороги в Україні після створення Дорожнього фонду. На даний час виконані усі проектні роботи і закінчилася експертиза. Роботи будуть розпочаті в квітні цього року і закінчені в жовтні цього року.

Кроме проведения работ на этих направлениях, также дорожники будут заниматься ремонтом дорог Дергачи - Казачья Лопань, Харьков - Волчанск и Мерчик - Краснокутск.