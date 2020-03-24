Карантин на Харьковщине не помешал планам энергетиков

24 марта 2020 г. 13:30
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Специалисты высоковольтных сетей АО "Харьковоблэнерго" выполняют запланированные работы по обеспечению безаварийного электроснабжения Харьковского региона.

Об этом сообщили в пресс-службе энергетиков.

Так, в марте были проведены капитальные ремонты на 15 высоковольтных воздушных линиях, обновлено оборудование более чем на 30 подстанциях.

В Харькове энергетики ввели в работу второй силовой трансформатор на подстанции "Велозавод".

Благодаря техническому переоснащению энергообъекта удалось повысить надежность электроснабжения бытовых абонентов, предприятий и инфраструктуры Слободского и Основянского районов.

В Дергачевском районе в рамках инвестиционной программы проводятся работы по переводу воздушной линии "т. Шпаковка — Куряж - Водозабор — Песочин" на более высокий класс напряжения. Такой шаг позволит значительно уменьшить потери электроэнергии в сетях и обеспечит возможность подключения новых потребителей.

Кроме того, производственные бригады компании проводят плановую замену аварийных опор линий электропередачи и выполняют расчистку охранных зон высоковольтных линий от зеленых насаждений.

Несмотря на сложное положение, связанное с введением карантина из-за пандемии коронавируса, подразделения АО "Харьковоблэнерго" выполняют все запланированные работы по реконструкции и модернизации сетей и оборудования в соответствии с утвержденными графиками и в полном объеме.

 

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