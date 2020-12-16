"Карантинные" 8 тысяч можно успеть получить в этом году

16 декабря 2020 г. 14:01
Источник: УНИАН
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Выплаты в размере 8 тысяч гривень компенсации ФОПам и наемным работникам в рамках помощи бизнесу в условиях эпидемии Сovid-19 начнутся 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что лица, которые не успеют подать заявление на получение денег до установленных сроков в 2020 году, получат их в 2021 году.

"Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. По 8 тысяч гривень подача документов до 31 декабря, есть время. Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 числа. Кто обратится до 21-го, то средства получит до конца года. Кто обратится после 21-го - уже в новом году", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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