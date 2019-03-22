Кассир банка незаконно торговала монетами: женщине грозит крупный срок

22 марта 2019 г. 12:34
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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении кассира одного из банков, которую подозревают в завладении банковским имуществом.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 

По информации ведомства, 37-летняя работница банка подозревается в реализации инвестиционных монет «в обход» кассы. В период с августа 2017 по май 2018 годов женщина продала 6 монет, однако полученные средства в кассу не положила. По заключению экспертов, от незаконной реализации банковского имущества кассир получила около 220 тысяч гривен.

Сейчас женщина находится под домашним арестом. Если ее вина будет доказана в суде, женщине грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

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Прокуратура затвердила обвинувачення касиру банку у службових махінаціях

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