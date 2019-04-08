Кернес подписал распоряжение о завершении отопительного сезона в Харькове

Харьковский городской голова Геннадий Кернес подписал распоряжение о завершении отопительного сезона.

Об этом он лично сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Подписал распоряжение об окончании отопительного сезона», - сообщил мэр Харькова.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, отопление будет выключено в жилых домах и помещениях, оборудованных индивидуальными отопительными приборами.

При этом больницы, учебные учреждения и другие учреждения бытового и социально-культурного назначения смогут отапливать помещения в пределах бюджетных назначений на соответствующий период.

Напомним, также сегодня, 8 апреля, подписала распоряжение об окончании отопительного сезона в Харьковской области председатель Харьковской обладминистрации Юлия Светличная.

Согласно распоряжению, подавать тепло в жилые дома, учебные, медицинские, детские и другие учреждения социально-культурного назначения разрешено с 9 апреля.

Рекомендации завершить отопительный сезон также получили органы местного самоуправления и районные государственные администрации.