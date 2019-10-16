 

Кернес прокомментировал стоимость и особенности строительства дороги через рынок «Барабашова»

16 октября 2019 г. 12:06
Автор: Марина Николаева
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На сегодняшней сессии Харьковского горсовета мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал стоимость и особенности строительства дороги через рынок «Барабашова».

По его словам, это обойдется в 250-270 млн гривен, но для этого не потребуется глобальная реконструкция «Киевской», куда она будет выходить новая дорога, плюс - будут построены новые опоры для моста.

Тем временем под стенами горсовета продолжается пикет предпринимателей против строительства данной дороги. Протестующие считают, что масштабная стройка убьет их бизнес.

 

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