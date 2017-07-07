Кернес снова зарабатывает на лавочках? Очередной скандал вокруг сада Шевченко с привкусом прошлого.

В присутствии журналистов и чиновников работа в саду Шевченко буквально кипит - около сотни рабочих возят щебенку, устанавливают бордюры, раскатывают газон. Работы в этой части центрального парка начались еще прошлым летом - через две недели эту часть чиновники обещают закончить.

Игорь Терехов, 1 вице-мэр Харькова

Мы сегодня уже заканчиваем работы по укладке борта, кроме того полностью сделано основание для аллей и дорожек которые будут, проведены абсолютно все коммуникации, стоят светоточки, которые мы планировали, кроме того, тут проложен водопровод, автоматический паливочный водопровод. Укладывается газон, рулонный газон - тут выложено будет порядка 20 тысяч метров газона. И завтра мы начнем обустраивать клумбы

Причем, работы около центральной аллеи и оперного театра - только начала реконструкции. В планах чиновников перестроить остальные три четверти парка, обустроить пруд со сложной дренажной системой, определить зеленые зоны, где горожане смогут отдыхать прямо на газонах. Только вот во сколько обойдеться такая реконструкция харьковчанам чиновники не уточняют.

Игорь Терехов, 1 вице-мэр Харькова

Все идет абсолютно по расчету, те тендера, которые были проведены, они были проведены по системе "Прозорро," никаких добавочных денег на финансирование мы не предусматриваем. - Сколько уже было освоено? - Сколько сколько было получено. - Сумму не назовете? - Нет, не в деньгах - счастье

При этом, именно расходы на реконструкцию сада и вызвали самые большие споры среди общественности. Дело в том, не то что смета, проект реконструкции не был представлен горожанам. Более того, он появился, говорят антикоррупционеры, уже после начала ремонтных работ. Его сделала фирма «Ароф», которую ранее возглавлял главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий. Сейчас он находится под подозрением ГПУ по делу о незаконном передаче земли громады по схемах ЖСК. А вот подрядчиком, который на месяц раньше выиграл тендер на начало работ по реконструкции, стала малоизвестная фирма «Киевская строительная компания-плюс», говорят активисты. При этом надо отметить, что она была основана лишь в 2014 году, и не имеет серьезной тендерной истории или репутации, а среди ее основателей - малоизвестные жители отдаленного села в Житомирской области. При этом, говорят антикоррупционеры, сама фирма работы не ведет - работают субподрядчики, связанные с депутатами горсовета.

Дмитрий Булах, "Харьковский антикоррупционній центр"

Уже проведено конкурсов чуть больше, чем на 50 миллионов гривен на реконструкцию сада Шевченко. Один миллион триста тысяч - на центральную аллею потрачено, а чуть больше 49 миллионов на реконструкцию самого сада. Можно говорить о том, что на конкурсе было отклонено более дешевое предложение на 43 миллиона.

Причем проанализоровать где и сколько всего город переплатил за ремонтные работы в саду Шевченко достаточно сложно, говорят общественники. Тендеры объявляются по разным объектам отдельно, а сами чиновники не отвечают на прямые вопросы о переплатах. Вот и сегодня первый вице-мэр Игорь Терехов весьма огорчился, увидев своих общественных оппонентов на стройплощадке. Его доклад о достижениях они прервали вопросом о стоимости лавочек.

Я бы не в Харькове был, а поехал бы к Садовому помогать убирать мусор, вот это была бы позиция! - Я харьковчанин и я помогаю харьковчанам, почем лавочки? Терехов убегает

Дмитрий Булах, "Харьковский антикоррупционній центр"

В документации написано, что закупаться будут лавочки, стоимость одной лавочки - 20 тысяч гривен, в то время как подобные лавочки стоят пять тысяч.

Дело в том, что "золотые" лавочки - это почти уже харьковский бренд. В 2010 году при строительстве станции метро Алексеевская десять лавочек были закуплены по цене автомобиля каждая - 63 тысячи гривен за единицу. Правда, позже Кернес утверждал - это цена, которую запросил производитель. Им же удалось добиться экономии - 28 тысяч гривен за лавочку, при стоимости их на рынке от двух до пяти тысяч. Видимо, спустя семь лет чиновники Харьковского горсовета научились лучше торговаться. Цену за лавочку до рыночной снизить не удалось, но они, если верить документации, будут "всего" в четыре раза дороже, чем предложения на рынке.