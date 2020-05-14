Китайская корпорация стала первым бизнес-резидентом "Экополиса ХТЗ"

14 мая 2020 г. 18:51
Автор: Лариса Говина
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"Экополис ХТЗ" - бизнес-парк нового поколения - получил первого резидента. Меморандум о сотрудничестве в режиме онлайн подписали представители Корпорации ZTE. Проект реализуется по инициативе владельца и президента группы DCH, Александра Ярославского.

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH:

Мы надеемся, что это только старт, что и другие компании, китайские и украинские компании будут участвовать в этом проекте. Мы приглашаем всех, в том числе и компанию Алибаба Джека Ма, который был в Харькове.

"Экополис ХТЗ" будет многофункциональной системой для бизнеса. Он будет базироваться на территории легендарного Харьковского тракторного завода, а сам завод станет основой индустриального кластера.

Геннадий Кернес, городской голова Харькова:

Мы включили данный проект в стратегию развития города, как стратегическое направление.

 

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH:
 

Порядка 500 тысяч квадратных метров нового строительства, порядка миллиарда долларов инвестиций и это около 10 тысяч новых рабочих мест. Весь этот проект идет в полном соответствии с планом реконструкции города.

Индустриальный парк, торговый, агротехнологический и IT-кластеры, а также образовательный и медицинский центры - все это о бизнес-парке "Экополис ХТЗ". Проект настолько масштабный, что сможет стать платформой для новой волны украинской технореволюции.

Видео: 

Китайская корпорация стала первым бизнес-резидентом "Экополиса ХТЗ" - 14.05.2020

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