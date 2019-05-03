Корейская компания хочет строить харьковское метро

Корейская компания Hyundai заинтересована в участии в тендере Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на строительство Харьковского метрополитена, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

По словам посла Республики Корея в Украине Ли Янг Гу, Hyundai изъявила желание принять участие в тендере ЕБРР на строительство Харьковского метрополитена.

Со своей стороны, министр инфраструктуры Владимир Омелян Украины пригласил корейскую сторону изучить возможности размещения мощностей компании Hyundai в стране.

"Мы рассматриваем компанию Hyundai как потенциального партнера для производства электрокаров в Украине. Линейка электрокаров Hyundai - очень интересная и конкурентная. Рынок в Украине и Европе развивается стремительно, поэтому это направление сотрудничества крайне перспективно", - сказал он.

Как отметил Владимир Омелян, пассажирские поезда Hyundai хорошо зарекомендовали себя в Украине, это является хорошим основанием для дальнейших переговоров "Укрзализныци" с указанной компанией по расширению сотрудничества.

Как сообщалось, почти все владельцы недвижимости в зоне строительства метро в Харькове дали официальное согласие на выкуп.

ЕБРР вместе с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) финансируют инвестиционный проект в объеме EUR160 млн на расширение Харьковского метрополитена. Деньги выделены на строительство станций "Державинская" и "Одесская", Алексеевского электродепо, а также на закупку 85 вагонов подвижного состава.