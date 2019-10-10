Кредит онлайн: как выбрать организацию для предоставления займа?®

Количество украинцев, которые хотят взять небольшой займ, увеличивается с каждым годом. Соответственно, растет и количество микрофинансовых организаций, которые предоставляют деньги на небольшой период. Далеко не все они предлагают честные условия получения финансовых средств, иногда клиенты попадают в бесконечный круговорот кредитования. Как выбрать компанию и на какие условия договора обращать внимание, разбираемся вместе.

Кредит онлайн – это быстро и удобно. Вам не нужно никуда выходить, сидеть в очередях, заполнять бумаги и договора. Нужно зайти на сайт, оставить заявку, заполнить данные, подождать 15-20 минут и получить деньги на карту. Вот и все!

Именно эта легкость оформления и получения денег в большинстве случаев и привлекает украинцев в сферу микрозаймов. Кроме того, МФО выдвигают минимальные возрастные ограничения, практически круглосуточно рассматривают заявки и быстро выносят решение.

5 пунктов, которые нужно проверить, прежде чем взять кредит онлайн

Если вас интересуют микрокредиты на карту, и вы не хотите попасть на удочку недобросовестных компаний, обращайте внимание на такие моменты.

Условия предоставления финансовых средств. Почитайте и детально ознакомьтесь с информацией о сумме займа и процентах, сроках погашения и штрафных санкциях в случае несвоевременного возврата. Честные фирмы детально и прямо расписывают все эти пункты на своем сайте.

Способ выдачи денег. Должна быть возможность получить как кредит онлайн , так наличные средства.

, так наличные средства. Процент. Обязательно уточните, какая процентная ставка будет ежедневно начисляться по кредиту. Учитывайте, что начисление процентов не регулируется по единой схеме, поэтому каждая компания выдает кредит под свой процент. Так, например, компания “Centro Credit” предлагает 1,65%.

Возможность пролонгации. Никто не сможет гарантировать вам отсутствие форс-мажоров, поэтому заблаговременно узнайте, сможете ли вы продлить кредит без штрафных санкций и увеличения процентной ставки.

Способы возврата денег. Займ можно вернуть разными способами. В идеале микрофинансовая организация должна позаботиться обо всех возможных вариантах возврата, чтобы клиенты смогли выбрать наиболее удобный для себя способ.

Самый удобный для большинства заемщиков способ получения денег – кредит онлайн. В таком случае деньги зачислят на карту любого украинского банковского учреждения через несколько минут после одобрения заявки. Если есть доступ в интернет, онлайн займ можно оформить даже на улице или прямо во время шоппинга.