Крупные предприятия Харьковщины перечислили в местный бюджет более 645 миллионов гривен

В І квартале 2020 года крупные плательщики налогов перечислили в местные бюджеты 645,2 млн грн, что на 46,2 млн грн, или на 7,7% больше, чем было уплачено в І квартале 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНС Украины в Харьковской области.

Как отметила начальник Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГНС, наиболее весомым источником наполнения местных бюджетов стали:

налог на доходы физических лиц - 388 млн грн (+19,2%);

земельный налог - 103 млн грн (+9,1%);

налог на прибыль предприятий - 102,3 млн грн;

акцизный налог на розничную торговлю подакцизными товарами - 33,9 млн грн (+5,3%);

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 9,6 млн грн (+21,1%);

В частности, в марте 2020 г. в местные бюджеты крупным бизнесом было уплачено 243,3 млн грн, что на 3,5 млн грн, или на 1,5% превышает уплату предыдущего месяца.

Из них 136,2 млн грн составляет налог на доходы физических лиц, 70,9 млн грн - налог на прибыль предприятий, 24,7 млн грн - земельный налог, 9,4 млн грн - акцизный налог на розничную торговлю подакцизными товарами и прочее.

Также в ведомстве сообщили, что Законом Украины от 30.03.2020 № 540-IX для физических лиц – плательщиков налога на доходы физических лиц предусмотрены изменения при реализации ими права на налоговую скидку в виде пожертвований или благотворительных взносов.

Так, по результатам 2020 года, плательщики смогут включить в такую скидку (в полном объеме без учета ограничений, определенных пп. 166.3.2 п. 166.3 ст. 166 Кодекса):

сумму денежных средств или стоимость:

- медицинских средств для предоставления медицинской помощи больным;

дезинфекционных средств и антисептиков;

медицинского оборудования;

средств индивидуальной защиты;

медицинских изделий для скрининга больных;

расходных материалов для предоставления медпомощи;

медицинских изделий, лабораторного оборудования, расходных материалов, реагентов для лабораторных исследований;

медицинских изделий, лабораторного оборудования, расходных материалов для инфекционных отделений, патологоанатомических отделений и пр.);

средств личной гигиены;

продуктов питания;

иных товаров по перечню, определённому Кабинетом Миниcтpов Украины.

Если указанные выше средства, оборудование, товары, материалы добровольно перечислены (переданы) во время карантина, введенного Кабинетом Министров Украины в установленном законом на всей территории Украины порядке с целью предотвращения распространению на территории Украины коронаврусной болезни (COVID-19) следующим cyбъeктам (одному или нескольким):

общественным объединениям;

благотворительным организациям;

центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере здравоохранения - МОЗ Украины;

другим центральным органам исполнительной власти, которые реализуют государственную политику в сферах санитарного и эпидемического благополучия населения, контроля качества и безопасности лечебных средств, противодействия ВИЧ-инфекции/ СПИДу и других социально опасных заболеваний;

лицу, уполномоченному на осуществление закупок в сфере здравоохранения (Государственному предприятию «Медицинские закупки Украины»);

заведениям здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности;

структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.