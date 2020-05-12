Крупные предприятия Харьковщины пополнили госбюджет на 8,8 миллиардов гривен

За 4 месяца 2020 года крупные предприятия Харьковщины уплатили в Общий фонд государственного бюджета 8,8 млрд.грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма уплаченных налогов увеличилась на 813 млн. грн., или на 10,2%.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС, подводя итоги четырех месяцев 2020 года.

Также наблюдается рост поступлений по основным бюджетоформирующим платежам.

Так, перечислено 3,6 млрд. грн. акцизного налога с произведенных подакцизных товаров, что на 27,4% больше прошлогоднего показателя.

Также обеспечено поступление почти 0,8 млрд. грн. налога с ввезенных подакцизных товаров, что в 2,7 раза больше, чем в прошлом году.

От крупных работодателей поступило почти 0,2 млрд. грн. налога на доходы физических лиц, что на 15,1% больше показателя 2019 года.

Кроме того, крупным бизнесом за четыре месяца текущего года было уплачено 3,1 млрд. грн. НДС с произведенных в Украине товаров и более 0,9 млрд. грн. налога на прибыль предприятий.

Только в апреле 2020 г. крупный бизнес уплатил в Общий фонд государственного бюджета 2,6 млрд. грн. налогов.

Также в ведомстве сообщили, что постановлением от 29.04.2020 № 321 Кабинет Министров Украины утвердил Порядок функционирования единого счета для уплаты налогов и сборов, ЕСВ и исполнения норм статьи 351 Налогового кодекса Украины центральными органами исполнительной власти.

Единый счет вводится с 1 января 2021 года. Он открывается на имя Государственной налоговой службы Украины в Казначействе. Налогоплательщик по его желанию может использовать такой счет для уплаты платежей. Для этого он должен подать сообщение об использовании единого счета в электронной форме через Электронный кабинет в порядке, установленном статьей 421 Кодекса.

Налогоплательщик имеет право сообщить об использовании или отказе от использования единого счета один раз на протяжении календарного года.

Через единый счет можно будет уплатить все текущие платежи, налоговый долг по таким платежам и недоимку по единому взносу, денежные обязательства, которые определены на основании налоговых уведомлений-решений.

Как отмечается, единый счет не может использоваться налогоплательщиком для уплаты денежных обязательств и/или налогового долга по НДС, акцизному налогу с реализации горючего и спирта этилового, а также для уплаты части чистой прибыли (дохода) в бюджет государственными и коммунальными унитарными предприятиями и их объединениями.