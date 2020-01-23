Крупные предприятия Харьковщины пополнили местный бюджет на 2,5 миллиарда гривен

В 2019 году предприятия, относящиеся к крупному бизнесу Харьковщины, уплатили в местный бюджет более 2,5 млрд грн.

Это на 424,4 млн грн, или на 20% больше, чем было уплачено в 2018 году, сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Наиболее весомым источником наполнения местных бюджетов стали:

налог на доходы физических лиц - 1,4 млрд грн (+12,9%);

земельный налог - 464,5 млн грн (+44,1%);

налог на прибыль предприятий – 515,4 млн грн (+37,2%);

акцизный налог из розничной торговли подакцизными товарами - 124 млн грн;

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – 35,3 млн грн (+21,2%).

В частности, в декабре 2019 года в местный бюджет было уплачено 180 млн грн платежей, что на 12,5 млн грн, или на 7,5% превышает уплату декабря 2018 года.

Из них 134,7 млн грн налога на доходы физических лиц, 30 млн грн земельного налога, 11 млн грн акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами и прочее.