Крупные предприятия Харьковщины пополнили местный бюджет почти на 2,4 миллиарда гривен

За 11 месяцев 2019 года крупные предприятия Харьковщины уплатили в местный бюджет почти 2,4 млрд грн.

Как сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов, это на 412 млн грн, или на 21,1% больше, чем было уплачено за 11 месяцев прошлого года.

Наиболее весомым источником наполнения местных бюджетов стали:

налог на доходы физических лиц - 1,2 млрд грн (+13,5%);

земельный налог - 434,4 млн грн (+45,8%);

налог на прибыль предприятий - 513 млн грн (+37%);

акцизный налог из розничной торговли подакцизными товарами - 113 млн грн;

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 34 млн грн (+21,1%).

В частности, в ноябре текущего года в местный бюджет было уплачено 280,5 млн грн платежей, что на 47 млн грн, или на 20,3% превышает уплату ноября прошлого года. Из них в местный бюджет поступило 112,2 млн грн налога на доходы физических лиц, 31 млн грн земельного налога, 118 млн грн налога на прибыль предприятий, 11,5 млн грн акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами и прочее.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» с 1 декабря в Украине увеличился прожиточный минимум на одного человека в расчете не месяц, который установлен в размере 2 027 грн.

Так, увеличился прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения:

для трудоспособных граждан - с 2 007 грн до 2 102 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – с 1 564 грн до 1 638 грн;

для детей до 6 лет – с 1 699 грн до 1 779;

для детей от 6 до 18 лет – с 2 118 грн до 2 218 грн.