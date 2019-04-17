Крупные предприятия Харьковщины уплатили почти полтора миллиарда гривен ЕСВ

В І квартале 2019 года плательщики уплатили 1 млрд. 478 млн. грн. единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

Как отметила начальник Харьковского управления Галина Феденко, это на 242 млн. грн., или на 19,6% превышает поступления за соответствующий период 2018 года.

В частности, в марте текущего года крупный бизнес уплатил 480 млн. грн. единого взноса, что на 51 млн. грн., или на 11,9% превышает поступления марта прошлого года.

Также в налоговой обратили внимание, что со 2 мая 2019 года вступают в силу новые небюджетные счета 3719, открытые на имя территориальных органов Государственной фискальной службы Украины, для уплаты единого взноса и финансовых санкций в связи с проведением реорганизации территориальных органов ГФС.

До 26 апреля 2019 года действуют старые счета 3719, открытые на имя территориальных органов Государственной фискальной службы Украины.

Налоговики напомнили, что согласно распоряжению Кабинета Министров Украины «О перенесении рабочих дней в 2019 году» от 10.01.2019 № 7-р в апреле текущего года вторник 30 апреля перенесен на субботу 11 мая, т.е. последний день уплаты начисленных налоговых обязательств из налогов и сборов приходится на выходной день 30 апреля 2019 года.

Нормами налогового кодекса Украины не предусмотрено перенесение сроков уплаты налогов и сборов (п.57.1 ст.57 Кодекса), поэтому уплату начисленных текущих налоговых обязательств необходимо осуществить не позднее 26 апреля 2019 года.