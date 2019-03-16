Крупные предприятия Харьковщины увеличили уплату ЕСВ

Почти один миллиард гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование уплатили в течение двух месяцев 2019 года крупные предприятия Харьковщины.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

Как отметила начальник Харьковского управления Галина Феденко, это почти на 200 миллионов гривен, или на 23,7% превышает поступления января-февраля 2018 года.

В частности, в феврале текущего года крупный бизнес уплатил 510,8 млн. грн. единого взноса, что на 94 млн. грн., или на 22,6% превышает поступления февраля прошлого года и на 23,2 млн. грн., или на 4,8% превышает поступления января текущего года.

Также в налоговой напомнили об изменении срока административного обжалования налоговых уведомлений-решений.

Он был увеличен с десяти календарных до десяти рабочих дней.

При этом предусмотренные законодательством предельные сроки уплаты начисленных контролирующим органом сумм денежных обязательств не изменились.

Так, в случае определения денежного обязательства контролирующим органом налогоплательщик обязан уплатить начисленную сумму денежного обязательства в течение 10 календарных дней, следующих за днем получения налогового уведомления-решения, если налогоплательщик не будет обжаловать решение контролирующего органа.

В случае обжалования решения о начисленной сумме денежного обязательства налогоплательщик обязан самостоятельно погасить согласованную сумму, а также пеню и штрафные санкции при их наличии на протяжении 10 календарных дней, следующих за днем такого согласования.