 

Крупные предприятия Харьковщины увеличили уплату военного сбора

24 июля 2019 г. 9:00
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В І полугодии 2019 года предприятия, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, уплатили в государственный бюджет 240 млн. грн. военного сбора.

Как сообщили в харьковской пресс-службе налоговиков, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления военного сбора увеличились на 30 млн. грн., или на 14,1%.

В частности, в июне текущего года крупный бизнес уплатил для повышения обороноспособности страны 41,2 млн. грн., что на 4 млн. грн. или на 10,5% больше, по сравнению с июнем 2018 года.

Также, в управлении сообщили, что в текущем году военным сбором не облагается сумма дохода, полученная плательщиками за сданные (проданные):  вторичное сырьё, бытовые отходы, лом черных металлов, лом цветных металлов, включая использованные (истощенные) аккумуляторы электрические свинцово-кислотные, остатки и лом электрических аккумуляторов с содержанием свинца, лом драгметаллов, проданный НБУ.

 

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