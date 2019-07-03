Крупные предприятия Харьковщины внесли в государственный бюджет более 12 миллиардов гривен

В І полугодии 2019 года крупные плательщики налогов на Харьковщине перечислили в Общий фонд государственного бюджета 12 млрд. 338 млн. грн. платежей.

Как сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, это на 3 млрд. грн., или на 33,2% превышает поступления за І полугодие прошлого года.

По данным начальника Харьковского управления Галины Феденко, за 6 месяцев текущего года в государственный бюджет поступило:

5 млрд. грн. акцизного налога (+38,7%);

4 млрд. 476 млн. грн. налога на добавленную стоимость из произведенных в Украине товаров (+ 40,5%);

2 млрд. 118 млн. грн. налога на прибыль предприятий (+19,9%);

218,4 млн. грн. налога на доходы физических лиц в части платежей в государственный бюджет (+16%) и прочее.

В частности, в июне 2019 г. Общий фонд государственного бюджета получил 2 млрд. 148 млн. грн. налогов (+16,2%), в том числе в течение июня поступило:

- 1 млрд. 281 млн. грн. акцизного налога (+20,6%),

- 696 млн. грн. налога на добавленную стоимость из произведенных в Украине товаров (+ 27%),

- 36,2 млн. грн. налога на доходы физических лиц (+6,5%),

- 7,9 млн. грн. налога на прибыль предприятий и прочее.