Крупные предприятия Харьковщины заплатили более 5 миллирдов гривен ЕСВ

За девять месяцев 2020 года крупные плательщики Харьковщины уплатили 5 014 млн. грн. единого социального взноса.

Об этом сообщили в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Как отметила начальник управления Галина Феденко, индикативный показатель был выполнен на 107%. Дополнительно на специальный счет казначейства поступило 327 млн. грн.

Наблюдается увеличение поступлений ЕСВ по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 143 млн. грн. (на 2,9%).

В частности, в сентябре текущего года от крупного бизнеса поступило 565 млн. грн. единого социального взноса, что на 3,1 млн грн. превышает уплату аналогичного периода прошлого года и на 4,8 млн грн - поступления августа этого года.

Кроме того, в управлении обратили внимание, что одним из новшеств этого года стало то, что в список расходов, разрешенных для включения в налоговую скидку по результатам 2020 отчетного года, добавлены затраты на борьбу с COVID - 19 в Украине.

Среди них - расходы на лекарственные средства для предоставления медицинской помощи больным, дезинфекционные средства и антисептики, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия для скрининга больных, а также другие медицинские изделия, лабораторное оборудование или расходные материалы для предотвращения распространения коронавируса в Украине.

Такие лекарственные средства должны быть переданы именно общественным объединениям, благотворительным организациям, центральному органу исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере здравоохранения, заведениям здравоохранения и т.п.

Для получения скидки нужно будет предоставить пакет документов, который подтверждает понесенные расходы: платежные и расчетные документы, копии договоров, которые идентифицируют продавца товаров (работ, услуг) и их покупателя (получателя). В этих документах обязательно должна быть отображена стоимость таких товаров (работ, услуг) и срок их продажи (выполнения, предоставления).

Поскольку расходы на борьбу из COVID - 19 разрешено декларировать с целью получения скидки лишь с 2020 года, воспользоваться этим можно в следующем 2021 году, когда начнется кампания декларирования за 2020 год.