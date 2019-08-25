Крупный бизнес Харьковщины на полмиллиарда увеличил уплату единого взноса

Поступления единого социального взноса от плательщиков с января по июль 2019 года составили 3,6 млрд грн.

Как сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков ГФС, наблюдается увеличение поступлений ЕСВ по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 508,6 млн грн, или на 16,3%.

В частности, в июле текущего года крупным бизнесом было уплачено 544,2 млн грн единого взноса, что на 73,7 млн грн, или на 15,7% больше поступлений июля прошлого года, а также на 15,6 млн грн, или на 9% больше поступлений июня текущего года.

В ведомстве также отметили, что Отчет относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование подается в течение 20 календарных дней, следующих за последним днем отчетного месяца, независимо от того, начислялся доход наемным работникам или нет.

В случае выявления ошибки в отчете до истечения срока представления этого отчета страхователь повторно формирует и подает отчет в полном объеме в фискальный орган по основному месту учета.

Действующим считается последний представленный до истечения срока отчет, который прошел все контроли при загрузке в Реестр страхователей и в Реестр застрахованных лиц.