 

Крупный бизнес Харьковщины на полмиллиарда увеличил уплату единого взноса

25 августа 2019 г. 11:06
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Поступления единого социального взноса от плательщиков с января по июль 2019 года составили 3,6 млрд грн.  

Как сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков ГФС, наблюдается увеличение поступлений ЕСВ по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 508,6 млн грн, или на 16,3%.

В частности, в июле текущего года крупным бизнесом было уплачено 544,2 млн грн единого взноса, что на 73,7 млн грн, или на 15,7% больше поступлений июля прошлого года, а также на 15,6 млн грн, или на 9% больше поступлений июня текущего года.

В ведомстве также отметили, что Отчет относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование подается в течение 20 календарных дней, следующих за последним днем отчетного месяца, независимо от того, начислялся доход наемным работникам или нет.

В случае выявления ошибки в отчете до истечения срока представления этого отчета страхователь повторно формирует и подает отчет в полном объеме в фискальный орган по основному месту учета.

Действующим считается последний представленный до истечения срока отчет, который прошел все контроли при загрузке в Реестр страхователей и в Реестр застрахованных лиц.

 

 

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