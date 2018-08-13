Крупный бизнес Харьковщины обогатил местный бюджет на 900 миллионов гривен

13 августа 2018 г. 17:07
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За 7 месяцев 2018 года предприятия Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГФС уплатили в местный бюджет 900 млн. грн.

Это на 61 млн. грн. или  на 7,3 % больше прошлогодних поступлений, сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов.

Основным источником поступлений в местный бюджет является налог на доходы физических лиц. С начала 2018 года фактически поступило 581 млн. грн. этого налога. По  сравнению с аналогичным периодом прошлого года обеспечен прирост на 72 млн. грн. или на 14,2 %.

Также в местный бюджет с начала года поступило:

159,6 млн. грн. платы за землю,

83 млн. грн. налога на прибыль предприятий в части, которая платится в местный бюджет,

17 млн. грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

В июле текущего года в местный бюджет крупный бизнес уплатил 141,7 млн. грн. платежей, из которых:

- 96,8 млн. грн. - это налог на доходы физических лиц,

- 24 млн. грн., - плата за землю,

- 6,2 млн. грн. - налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и прочее.

 

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