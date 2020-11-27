Крупный бизнес Харьковщины перечислил на нужды армии более 400 миллионов гривен

За десять месяцев 2020 года крупные предприятия Харьковщины уплатили в государственный бюджет 444 миллиона гривен военного сбора.

Об этом сообщили в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Среди предприятий Харьковского региона, которые обслуживаются в управлении, больше всех военного сбора с начала года уплатили:

Региональный филиал «Южная железная дорога» ПАО «Украинская железная дорога»;

АО «Харьковоблэнерго»;

КП «Харьковводоканал»;

КП «Харьковские тепловые сети»;

ООО «Плариум Юкрейн»;

АО «Трест Жилстрой – 1»;

ЧАО «Филип Моррис Украина»;

АО «Турбоатом».

Как отметила начальник управления Галина Феденко, индикативный показатель выполнен на 100,7%. Дополнительно на нужды армии поступило 3,2 млн. грн., и наблюдается увеличение поступлений этого сбора по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 8,2 млн. грн., или на 1,9%.

В частности, в октябре 2020 года от крупного бизнеса поступило 43,6 млн. грн. военного сбора, что на 6,8% превышает индикативный показатель и на 2,6% превышает уплату октября прошлого года.