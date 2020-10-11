Крупный бизнес Харьковщины перечислил в Госбюджет более 23 миллиардов гривен налогов

За девять месяцев 2020 года крупные предприятия Харьковщины заплатили в Государственный бюджет 23,2 млрд. грн. налогов, из них в августе – 2,8 млрд грн.

Об этом сообщила начальник Северного управления Офиса крупных плательщиков налогов ГНС Галина Феденко, передает пресс-служба харьковской налоговой.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма уплаченных налогов увеличилась на 0,8 млрд. грн. (на 3,6%).

Основными бюджетоформирующими платежами в госбюджет стали:

- 10,3 млрд. грн. акцизного налога на произведенные подакцизные товары (+ 6,1%);

- 1,6 млрд. грн. акцизного налога на ввезенные подакцизные товары (+ 1,9 раза);

- 7,3 млрд. грн. налога на добавленную стоимость на произведенные в Украине товары;

- 3 млрд. грн. налога на прибыль предприятий;

- 0,4 млрд. грн. налога на доходы физических лиц (+ 8,1%).

Кроме того, в ведомстве сообщили о переносе сроков предоставления отчетов о подотчетных счетах в рамках Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки (FATCA) за 2019 год в связи с COVID-19.

Таким образом, для Государственной налоговой службы Украины срок предоставления в Службу внутренних доходов США отчетов о подотчетных счетах за 2019 год продлен до 31 декабря 2020 года.

Учитывая, что в Налоговом Кодексе для ГНС установлен месячный срок для обработки и проверки предоставленной информации, конечный срок предоставления отчета о подотчетных счетах продлевается до 1 декабря 2020 года.

До этой даты финансовые агенты должны подать в ГНС Украины через портал IDES (International data exchange service - Международная служба обмена данными) отчеты о подотчетных счетах за 2019 год и информацию за отчетные периоды с 2014 по 2018 годы в соответствии с положениями Соглашения FATCА.