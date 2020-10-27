Крупный бизнес Харьковщины пополнил местный бюджет почти на 2 миллиарда гривен

За девять месяцев в 2020 года крупные плательщики налогов Харьковщины перечислили в местный бюджет почти 2 миллиарда гривен, в том числе в сентябре -185,7 млн. грн.

Как сообщили в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС, это на 171 млн. грн., или на 9,7% превышает индикативный показатель, а также на 9,1 млн. грн. превышает уплату аналогичного периода прошлого года.

Начальник управления Галиина Феденко отметила, что наиболее весомым источником наполнения местного бюджета стали: налог на доходы физических лиц – 1 124 млн. грн.; земельный налог - 333 млн. грн.; налог на прибыль предприятий - 319 млн. грн.; акцизный налог на розничную торговлю подакцизными товарами - 99,7 млн. грн.; налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - 28 млн. грн.

В ведомстве также отметили, что плательщики налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога на 1 января отчетного года и не позже 20 февраля этого же года подают налоговую декларацию по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, по форме, установленной в порядке, предусмотренном в. 46 Налогового кодекса, т.е с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально (п.п. 266.7.5 НК).