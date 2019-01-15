Крупный бизнес Харьковщины увеличил поступления ЕСВ почти на полмиллиарда гривен

В течение 2018 года плательщики, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС почти 3,6 миллиардов гривен единого взноса заплатили общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом сообщили в пресс-службе харьковской налоговой.

Как отметила начальник Харьковского управления Галина Феденко, это почти на полмиллиарда гривен, или на 15,2% превышает поступления 2017 года.

В частности, в декабре 2018 года крупный бизнес уплатил 355 млн. грн. единого взноса, что на 108 млн. грн., или на 43,4% превышает поступления декабря 2017 года и на 44 млн. грн., или на 14,2% превышает поступления ноября 2018 года.

В Харьковском управлении также сообщили, что для уплаты ЕСВ в 2019 году открыты счета на уровне ГУ ГКСУ в г. Киеве для плательщиков налогов, которые находятся по основному месту учета в Офисе крупных плательщиков налогов (код 2810). С реквизитами этих счетов можно ознакомиться на сайте Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.