Крупный бизнес Харьковщины увеличил поступления налогов в местный бюджет

За восемь месяцев в 2020 г. крупные плательщики налогов перечислили в местный бюджет 1, 741 млн. грн. Это на 150 миллионов гривен, или на 9,4% превышает индикативный показатель и на 3,3 млн. грн. превышает уплату аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщили в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Наиболее весомым источником наполнения местного бюджета стали: налог на доходы физических лиц - 1004 млн. грн.; земельный налог - 286,6 млн. грн.; налог на прибыль предприятий - 312,7 млн. грн.; акцизный налог на розничную торговлю подакцизными товарами - 87,9 млн. грн.; налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - 26,9 млн. грн.

В частности, в августе 2020 г. в местный бюджет было уплачено 315,7 млн. грн.

Также в ведомстве обратили внимание, что неначисление, неудержание и/или неуплата (неперечисление) налогов плательщиком, в том числе налоговым агентом, до или во время выплаты дохода в пользу другого плательщика, согласно п. 127.1 ст. 127 Кодекса карается штрафом, в зависимости от повторности совершения правонарушения в течение 1095 дней в размерах:

25 % суммы налога, которая подлежит начислению и/или уплате в бюджет;

50 % - при совершении аналогичного правонарушения повторно, в течение 1095 дней;

75 % - при совершении такого же правонарушения в течение 1095 дней в третий раз (и более).

Однако указанные штрафные санкции не применяются, когда нарушение уплаты налога самостоятельно выявляет налоговый агент при проведении перерасчета этого налога, предусмотренного п. 169.4 в. 169 Кодекса, и исправляет в следующих налоговых периодах в течение налогового (отчетного) года.